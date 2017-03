Hendrik Toompere juunior kehastab värskes lavastuses enda isa

Eesti Draamateatri uuslavastus "Üle piiri" on kaleidoskoopiline rännak läbi reaalse- ja fantaasiamaailma, kus Hendrik Toompere juunior kehastab enda isa.

Draamateatri "Üle piiri" autor ja lavastaja Hendrik Toompere tõdes, et värske lavastuse lugu on tema jaoks väga isiklik. "Suures hulgas on see ka autobiograafiline, just see osa, mis puudutab reisimisi, samuti on seal palju viiteid tegelikult aset leidnud sündmustele." Laval kulgev sündmustik areneb rännakuna, mis leiab aset paralleelselt nii reaalses- kui ka fantaasiamaailmas. Toompere selgitas, et see on ehitatud üles kahe kujutluspildi põrkumisele.

Näidendi peategelast kehastab lavastaja poeg Hendrik Toompere juunior, kes tõdes, et lavastuse peategelane on mingis mõttes tema isa alter ego. "Igas hetkes on natukene erinevat asja vaja, sest Raulil lavastuses on erinevad stseenid, emotsioonid ja seisundid, mida tuleb püüda."

Lavastust "Üle piiri" mängitakse Eesti Draamateatri suures saalis, esietendus toimub 10. märtsil.