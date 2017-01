Rakvere teatri laval möllavad Metsiku Lääne naised

Rakvere teatri uuslavastus annab aimu, kuidas vene hing tõlgendab metsikut läänt. Lavastaja Filipp Los tõi lavale Ameerika näitekirjaniku Beth Henley näidendi "Küllus".

"Külluse" tegevus toimub 19. sajandi teises pooles ning peategelaste Bessi ja Maconi eluteed võib võrrelda Ameerika mägedel sõitmisega. Seda küll mitte lavastuse hoo poolest, vaid naiste elusaatustes on järske pöördeid ning tõuse ja langusi.

Teist korda Rakveres lavastav Filipp Los usub, et publik just sellist lähenemist teatrisaali tulles Metsiku Lääne loole ootabki. "Metsik Lääs on rohkem nagu loo taust ja eksterjöör, kuid kõige selle taga on elavad inimesed, kes armastavad ja kannatavad, petavad ja andestavad ning kelle unistused purunevad," sõnas lavastaja "Aktuaalsele kaamerale" ja tõdes, et tema arvates on see saalis istuvatele inimestele kõige huvitavam. "Vesterni, kus käivad paugud, võib vaadata telerit sisse lülitades."

Maconi mängiva Anneli Rahkema sõnul on tüki tempo seotud tegelaste sisemaailmas toimuvaga. "Selline aeglane tempo, mis meie lavastuses on, näitabki, mis nende inimeste sees toimub," ütles Rahkema ja lisas, et tema isiklikult ei arva, et vesternid on väga kiired, tempokad ja seal on palju paugutamist. "Ma arvan, et Metsiku Lääne inimesed sarnanevad üsnagi vanade Eesti taluinimestega."

"Küllus" esietendus 20. jaanuaril 2017 Rakvere teatri suures saalis.