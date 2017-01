Rakvere teater etendab vene lavastaja käe all ameerika näidendit

20. jaanuaril esietendub Rakvere teatris vene lavastaja Filipp Losi käe all Beth Henley "Küllus", mille žanrimääratluseks võiks olla tume, romantiline vestern.

Lavastaja ütles "OPile", et Rakvere teatris on väga väga hea näitetrupp.

"Suurepärane loominguline õhkkond, mis tiivustab. Mulle väga meeldib töötada Üllariga, ta on võrratu kusntiline juht. Väga heasüdamlik, terane, tõeline kamraad. Kogu teater koosneb toredatest inimestest, siia tahaks naasta kui oma koju."

Üllar Saaremäe kinnitas, Losiga on teatril tekkinud väga hea kontakt.

"Kui me mõni aeg tagasi otsisime just nimelt sellise taustaga lavastajat Venemaalt, kellel oleks nii-öelda klassikaline teatrikool, siis me Filipini jõudsime."

Näideni valiku meeldis Filipp Losile mõte, et vene dramaturg lavastab Eesti teatris ameerika näidendi.

"Näidend räägib kahe naise saatusest, mis omavahel ristuvad, unistustest, mis meil kõigil nooruses on: mida loodame, mille poole püüdleme? Sellest, mis juhtub meie eluga, kui loobume oma unistustest või reedame oma unistused ja kuidas selle eest maksame."