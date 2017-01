Kersti Kreismann rääkis loo purustatud klaverist

Näitleja Taavi Teplenkov rääkis saates "Hommik Anuga" tükist "Kõik on täis", ühest populaarsemast monoetendusest viimastel aastatel. Sel nädalal läks Teplenkov kõnealust tükki mängima 234. ja ka viimast korda. Näitleja ütles, et kui nii kaua ühte tükki mängida, siis ei paku see talle enam mitte midagi.