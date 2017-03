Kümnes "Made in Estonia" tähistab taas etenduskunste

4. märtsi õhtul toimub Kanuti Gildi SAALis kümnendat korda etenduskunstide lühivormide maraton "Made in Estonia".

Kolmes umbes tund aega kestvas etenduses astub üles ligi kakskümmend artisti ning lava on iga esineja päralt kuni kümme minutit.

Festivali korraldaja Maarja Kalmre selgitas, et esinejad on väga eriilmelised. "On etenduskunstnikke, videokunstnikke, tantsijaid ja inimesi, kes lihtsalt räägivad lava peal," selgitas ta ja lisas, et "Made in Estonia" ongi selline ühepäevane pidustus, mis tähistab etenduskunste.