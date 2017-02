Tartu Uus Teater toob lavale praktilise ekskursiooni eestlaseks söömisse

Tartu Uues Teatris esietendub täna, 23. veebruaril kahevaatuseline muusikaline teraapia, praktiline ekskursioon eestlaseks söömisse, eestlaseks rääkimisse ja eestlaseks laulmisse – läbi kulinaaria, kaljujooniste ja Kukerpillide laulude.

Lavastus teeb õppekäigu eestlusesse eestlaste köögi ja Kukerpillide muusika saatel. Lavastaja Ivar Põllu sõnul mängitakse just Kukerpillide laule, kuna neis on sees kogu eestlasena elus püsimise praktiline tarkus. Ja just praktilisi tarkusi ongi meil vaja, vahendasid AK kultuuriuudised.

"See, et me üldse elus oleme, ei sõltu ju sellest, et on olnud mingid maniakid või küüditamised või sõjad või õudused. Me oleme elus hoopis tänu mingitele teistele asjadele. Mingitele lihtsatele nippidele, tänu millele oleme ennast siia välja vedanud sellest ürgsest ürgollusest, kui me polnud end veel eestlaseks üles töötanud. Söö ruttu, maga ruttu, ela ruttu. Ja kõik see, mis on vanasõnadesse või Kukerpillide lauludesse üles täheldatud: lihtsad tarkused, mis võib-olla kõlavad banaalselt, aga töötavad," rääkis lavastaja.

"Praktiline Eesti ajalugu" mängib mõttega, milline on praktiline eestlus. See, missugune on meie minapilt, meie mõttemaailm, meie söögilaud ja siht, sõltub väga argistest põhjustest. Nii viitab lavastus ka sellele, miks ja mida me praegu sööme.

"Me käime läbi kogu ajaloo, me alustame ürgmerest, kus Eesti asub veel ekvaatroril ja siis me vaikselt jõuame läbi erinevate stseenide kaasaega ja seal tee peal jääb ette väga palju erinevaid tooraineid," selgitas toidukunstnik Ann Ideon.

Et kahekümne ühele Kukerpillide laulule loodud muusikaline näitemäng esietendub vabariigi aastapäeva aegu, ei ole juhuslik.

"Ta on meil ka väga pidulik, põhimõtteliselt võiks kogu seda kontserti esitada ka mõnel presidendi vastuvõtul. Seda võib ka vaadata kui presidendi vastuvõttu läbi aegade," sõnas Põllu.

Lavastus on kahes vaatuses ning sisaldab väga palju muusikat, toidulõhnu, liikuvaid pilte ning huumorit. Lavastaja on Ivar Põllu, kunstnik Kristiina Põllu ja valguskunstnik on Rene Liivamägi (Ugala). Lavastuses mängivad Maarja Jakobson, Maarja Mitt, Robert Annus (Draamateater) ja Tambet Seling (Endla). Lavastuse muusikajuhid on Rando Kruus ja Oliver Vare bändist Odd Hugo ning lavastuse toidukunstnik on Ann Ideon.