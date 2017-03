Elmo Nüganen Komissarovist: rämeda hääle ja karuse oleku taga oli õrn hing

Ööl vastu esmaspäeva suri raske haiguse tagajärjel 70-aastaselt näitleja ja lavastaja Kalju Komissarov. Komissarovi õpilane Elmo Nüganen meenutas lahkunut "Ringvaates".

Nüganen ütles, et Komissarov õpetas talle, et kui sa pead midagi oluliseks, siis pead sa kogu oma tegevuse sellele allutama.

"Kui sa pead midagi väga oluliseks, siis kõik, mis sa teed, peaks alluma sellele, mis on väga oluline. Kui midagi on kõige tähtsam, siis tuleb allutada kõik, mis sa teed, sellele, mis on kõige tähtsam. See on üks asi, mida ma olen temalt õppinud."

"Selle rämeda hääle, karuse oleku ja vahel ka räige, mahlaka otseütlemisega püüdis ta varjata niisugust seesmist tundlikkust ja võib-olla üsna õrna ja haavatavat hinge," sõnas Nüganen.