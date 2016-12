Draamateatri hõivatumad näitlejad jagasid muljeid

Draamateatri aasta hõivatuima näitleja tunnustuse ja preemiareisi pälvis meesnäitlejate seast Tiit Sukk (mängis 140 etendust) ja naisnäitlejate hulgast Hilje Murel (mängis 124 etendust). "Ringvaade" kutsus näitlejad jutuajamisele.

Tiit Sukk rääkis, et kõnealuse võistluse vahed on väiksed.

"Mõnel aastal olen ma kaotanud Taavi Teplenkovile kahe etendusega näiteks," sõnas ta.

"See preemia on rohkem perele – andke andeks, et teie meest nii tihti kodus ei ole," lisas Sukk.

Hilje Murel pidas oma tänavuseks lemmiklavastuseks "Tartuffe´i", aga lisas, et maksimaalne mängunauding on võimalik kätte saada igast etendusest. "Tunnen ennast iga rolliga päris hästi," ütles ta.

Tiit Sukk tõi välja lavastuse "Rahauputus".