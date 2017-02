Galerii ja video: "Figaro pulma" peaproov Estonias

Rahvusooperis Estonia jõuab 3. veebruaril publiku ette Mozarti ooper "Figaro pulm", mille lavastab Marco Gandini Itaaliast.

Figaro pulma peateema on armastus: krahvi ja krahvinna, Bartolo ja Marcellina ning Susanna ja Figaro vahel. Omas ajas oli tekst mitmes mõttes revolutsiooniline, juhtides tähelepanu ebavõrdsusele ühiskonnas: nii meeste ja naiste kui ka erinevate klasside vahel, vahendasid AK kultuuriuudised.

"Figaro ja Susanna esindavad uut meest ja uut naist uue maailma jaoks. Cherubino esindab juba järgmist sammu arengus. Krahv ja krahvinna esindavad küll vana maailma, kuid ka sinna on peidetud väike revolutsioon, sest mees ja naine on ebavõrdsel positsioonil ja krahvinna võitleb esmakordselt võrdsete õiguste eest. See on Mozarti ooperites üks põhiteemasid," selgitas lavastaja Marco Gandini.

Situatsioonikoomikat ja retsitatiive täis pikitud teos nõuab osatäitjatelt head näitlejameisterlikkust ning orkestrilt ülimat täpsust.

"Lisaks ooperi puhul süžeelisele erksusele, mitmekülgsusele ja mängulisusele ja "Figaro pulma" puhul situatsioonikoomika detailidele, on muusikutel ka muusikaline ülesanne, mis ei ole vähem nõudlik: täpsus, elegantsus ja kõik sellega kaasaskäiv. Iga väiksemgi kõrvalekalle peateest on kohe märgata ja kuulda," rääkis dirigent Risto Joost.

"Figaro pulm" esietendub Rahvusooperis Estonia sel reedel.