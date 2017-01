Linnateater tõstab värske näitusega esile teatris töötanud peakunstnikud

Tallinna Linnateatri külastajatel tasub läbi astuda Panso saalist, kus saab tutvuda erinevatel aegadel teatris töötanud peakunstnike lava- ja kostüümikujundustega. Vanim kujundus on 1966. aastast, uusim seevastu 2012. aastast.

Peakunstnikud Mari-Liis Küla, Aime Unt, Tõnu Virve, Jaak Vaus, Kustav-Agu Püüman, Iir Hermeliin ja Reet Aus on andnud endisele Noorsooteatrile, praegusele Linnateatrile teatrile näo, ise sealjuures märkamatuks jäädes. Kunagine Noorsooteatri peakunstnik Kustav-Agu Püüman koostas selle näituse, et kunstniku tööd esile tõsta.

Püüman kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et sageli on nii, et kirjutatakse arvustus lavastusest ning kui isegi kunstnikutööd mainitakse, siis jäetakse kunstniku nimi siiski mainimata. "Me oleme harjunud sellega, et oleme suhteliselt incognito'd," ütles värske näituse koostaja. "Tänapäeval me ei kujuta ette, et me peaksime tegema ilma arvutita lavavalgust," ütles Kustav-Agu Püüman ja tundis muret, et tänapäeval muutub asi väga tehniliseks ja kaob ära kunstniku enda käekiri.

Praegu Tallinna Linnateatri peakunstnik Reet Aus selgitas, et kunstnik tekitab lavastuse keskkonna ja loob tegelikult lavastajale ja näitlejatele võimalused teatriimet tekitada. "Alati on küsimus selles, kui hästi sa tabad ära lavastaja soovi ja kui hästi sa kannad selle üle ruumi," sõnas Aus ja lisas, et tänu kunstnikule moodustub tervik.