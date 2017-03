Endla teatri lavale jõuab dokumentaallavastus Pärnu inimestest

Endla teatri Küünis jõuab lavale dokumentaallavastus "Väljast väiksem kui seest", mille autoriteks on riigi kultuuripreemia pälvinud Mari-Liis Lill koos Maria Lee Liivakuga.



Mari-Liis Lille lavastus "Väljast väiksem kui seest" tugineb mullu Pärnumaa inimestega tehtud eluloointervjuudele. Laval kohtuvad tegelased kitsal territooriumil, kus nende elu sõltub sellest, mil moel nad üksteisega toime tulevad. Nad lahkavad oma probleeme, millest osa teevad muret meile kõigile.

Mari-Liis ja Maria Lee Liivak on ka loo autorid, nimetades laval toimuvad dokumentaaljutustuseks inimlikkusest. "Pärnumaad võibki ju vaadelda ühe väikese üksuse või mudelina Eestimaast," sõnas Lill ja nentis, et ei saaks öelda, et Pärnumaal on just väga spetsiifilised, teistsugused probleemid kui tervel Eestil. "Nad on ikka sarnased.

Näitlejatele dokumentaallavastused meeldivad, nad tunnevad seal isegi suuremat vastutust. Näitleja Karin Tammaru kinnitas, et tema jaoks on sellise dokumentaalse asja tegemine alati huvitav olnud. "See annab mingi teise dimensiooni ja teistsuguse vastutuse."

Ott Raidmets kartis kõige enam teha haiget inimestele, keda ta lavastuses kehastab. "Sinna juurde lisandub teine kiht, mida tavaliselt teatris ei ole, kui näitlejad kehastavad ehk seesama inimene võib tulla meid endid vaatama."

Mari-Liis Lille ja Maria Lee Liivaku "Väljast väiksem kui seest" esietendub 3. märtsil Enda teatri Küünis.