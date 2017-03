Lavastaja Lennart Peep: röövel Rumcajs on kangelane, kellelt me kõik võiks midagi õppida

Tartus Teatri Kodus esietendub täna õhtul legendaare Tšehhi röövlilugu "Röövel Rumcajs". Näidend valmis Teatri Must Kast ja Viljandi kultuuriakadeemia 11. lennu koostöös.

Lavastaja Lennart Peebu sõnul on "Röövel Rumcajs" lugu kangelasest, kellelt võiks me kõik midagi õppida. Rumcajs ei kasuta enda tohutu suurt jõudu iialgi selleks, et kellelegi liiga teha. Looduse poolt ja ebaõigluse vastu seistes usub Rumcajs, et ka pahategijad võivad tulevikus paremaks muutuda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Röövel Rumcajs on minu meelest väga sobilik kangelane just kesk- ja põhjaeurooplasele näiteks. Tema näol on tegemist sellise ökoloogilise kangelasega. Ta on suur looduse hoidja, tema armastab kõiki loomi ja linde," rääkis Peep.

Ta lisas, et röövli kõige suurem selline antikangelane, kelle vastu ta sõdib, on üks kuri linnapea. "See on selline poliitiline jõud, kes teeb kõike ainult iseenda nabast lähtuvalt," lausus Peep.

Ehkki lavastaja Lennart Peebu sõnul liigub etendus kaugemale dramatiseeringu alustekstist, jäävad "Röövel Rumcajs" keskmesse arutelud inimlike väärtuste üle. "Võib-olla isegi kaugemalt võttes võib olla tema näol tegemist, nagu Hamletile öeldakse, et ta on humanismi tuletorn, niisamuti võib ka röövel Rumcajs olla humanismi tuletorn, kellelt on meil kõigilt midagi õppida," arvas Peep.

"Röövel Rumcajs" põhineb tuntud Tšehhi autori Václav Čtvrteki ajatul lasteraamatul "Rumcajs".