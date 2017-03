Lavastaja Aare Toikka: Sancho Panza ja Don Quijote teekond on iga inimese tegelik elu

Tallinnas Hobuveskis alustavad täna oma uut lavateekonda maailma ühed tuntumad kirjanduslikud tegelased, rändrüütel Don Quijote ja tema kannupoiss Sancho Panza. VAT teatri lõbusa kurbmängu autor ja lavastaja on Aare Toikka.

Hispaanlase Don Miguel de Cervantes Saavedra 400 aastat tagasi kirjutatud romaan teravmeelsest hidalgost "Don Quijote La Manchast" on üks maailmakirjanduse enim adapteeritud tekste. Kurvameelse rüütli ja tema kannupoisi teemat on kasutanud maailmakirjanikud Shakespeare'ist Tennessee Williamsini, vändatud on ligi 30 filmi, komponeeritud sümfooniaid, lavastatud näidendeid, oopereid ja ballette, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Sancho Panza ja Don Quijote teekond on iga inimese tegelik elu. Don Quijote on külastanud meie kultuuriruumi ennegi, aga kõige enam Bulgakovi tõlgenduse näol. Bulgakovi näidend ilmus 1938ndal aastal, aga see käsitlus mulle ei sobinud, olud on teised," selgitas lavastaja Aare Toikka.

Nii nagu romaan, on ka lavastus kaheosaline, esimesele jantlikumale poolele järgneb filosoofilisem ja mõtisklevam osa. "Kuna Don Quijote elab väga oma maailma, tal on suhe reaalsusega, aga see on tema oma suhe, ma arvan, et see võiks väga noori kõnetada, kes istuvad arvutis ja kes ei julge ennast väljendada," rääkis näitleja Lauli Otsar.

Lavastuse kunstnik on Kaspar Jancis, nimiosalist kehastab Ago Soots, teistes osades Elina Reinold, Meelis Põdersoo, Margo Teder, Lauli Otsar, Risto Vaidla ja Markus Habakukk.