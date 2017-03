Priit Võigemasti ja Rasmus Puuri kontsertetendus loob pildi praegusaja noortest

Lavastaja Priit Võigemasti ja helilooja Rasmus Puuri koostöös etendub Kultuurikatlas kontsertetendus pealkirjaga "Kord annan end päriselt ära". Hirvo Surva ja Ingrid Roose juhatusel astub üles kaheksakümnepealine koor, kes eesti luuletajate tekste esitades loovad kuvandi nüüdisaja noortest naistest ja meestest.

Priit Võigemasti sõnul pole noorte inimeste mõtted ja tunded aja jooksul palju muutunud, vahendasid AK kultuuriuudised.

"Suure osa oma ajast nad kulutavad mõteldes segastele tunnetele seoses armastusega ja tulevikuga ning kõigest sellest meie lavastus või kontsertetendus ka räägib."

Laval kõlavad eesti luuletajate tekstid: Ernst Enno, Gustav Suits, Kersti Merilaas, Viivi Luik ja teised, kes olid otseseks inspiratsiooniks Rasmus Puuri muusikale. Noore heliloojana näeb Puur noorte inimeste loomingut kui midagi väga selget ja mustvalget.

"Ta näeb asju nii nagu nad on, hästi selgelt, hästi siiralt, hästi ausalt. Ta võib-olla ei taba neid varjundeid nii väga ära, aga see kõik on nii lihtne ja nii aus," selgitas Puur.

Kui algne idee oli ehitada lavastus üles meeshäältele, siis üsna ruttu sai selgeks, et vaja on tasakaalustavat naishäält.

"Mina teatriinimesena hakkan sealt otsima mingisugust konflikti või draamaalget ja siis automaatselt mõtlen, et millega see noor mees seal siis maadleb ja mis need teemad on, millega noored mehed tegelevad. Ilma naisteta oleks see asi läinud väga tasakaalust välja," arvas Võigemast.

Kontsertetenduses "Kord annan end päriselt ära" kõlavad Rahvusooper Estonia noormeestekoor, neidudekoor Kammerhääled ning kammernaiskoor Sireen. Kunstnik on Kairi Mändla ning valguskunstnik Priidu Adlas.