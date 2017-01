Vene teatris lavastub "Kuritöö ja karistus"

Lavastaja Igor Lõssov kutsus Vene teatri uus-lavastuse "Kuritöö ja karistus" ühte peaossa eesti näitleja Jaanika Arumi. Lavastaja sõnul huvitas teda, kuidas väljendavad halastuse ja enese-ohverduse teemat erineva vaimsusega näitlejad.

Fjodor Dostojevski mahukast ja rohkete tegelasliinidega romaanist valis lavastaja Igor Lõssov välja vaid kaks: liigkasuvõtja tapnud Raskolnikovi kuriteo tekkemehhanismi ning selle eest saadava karistuse. Lavastus tegeleb põhjalikult südametunnistuse temaatikaga, mis peaks kõnetama iga tänapäeva vaatajat.

Naispeaosalist Sonja Marmeladovat kehastavad lavastuses Jaanika Arum ja Julia Zozulja.

"Julia Zozulya kehastuses on Sonja väga hea osatäitmine, mis paneb nutma ja kaasa tundma. Aga kui mängib publikuga sama vaimsus, sest venelased ja eestlased on vaimult väga erinevad, ja kui sa näed, kuidas sulle arusaadava mentaliteedi kandja töötab halastuse ja eneseohverdusega, millised motiivid ta halastuse jaoks valib, siis on seda väga huvitav vaadata," rääkis dramatiseerija ja lavastaja Igor Lõssov "Aktuaalsele Kaamerale".

"Mina näen seal ka mitte ainult ohvrimeelsust, minu meelest on temas ka väga tugevad tumedad küljed, mis siis on selle ohvrimeelsuse varjus," selgitas Jaanika Arum, kelle jaoks on see esimene roll Vene teatris.

"Kui ma siia esmakorselt sisse astusin, siis see oligi kõik väga-väga võõras mulle. Kõik need käitumismustrid ja siis sa hakkad vaatama, jälgima, et inimesed suhtlevad nii ja nii ja nii, mingite oma kommunikatsiooni reeglite järgi. Aga samas oleme me jõudnud väga intiimsetesse vestlustesse ja saanud sügavuti tegutseda. Ma ise olen küll läbi selle prooviprotsessi kogenud endas näitlejana täiesti uusi kvaliteete ja just tänu lavastajale," rääkis Arum.