Endla teatri uus lavastus viib vaatajad koju hea tujuga

21. jaanuaril jõuab Endla suures saalis publiku ette tume põnevik "Et sa kaotaksid kõik". Vaatamata kurjakuulutavale pealkirjale lubab lavastaja Jaanika Juhanson, et kõik lähevad siiski koju hea tujuga.

Lavastuses saavad vaatajad oma silmaga näha, kas teatrilaval üldse on võimalik põnevat ja haaravat lugu lavastada, vahendas "Aktuaalne kaamera". Filmitrikke laval kasutada ei saa, kõik toimub vaatajate silme all, aga kui võtta tegevuspaigaks vana mõisahoone, kus pidavat isegi kummitama, ja grupp noori, siis hakkab lugu vaikselt lahti rulluma.

Lavastaja Jaanika Juhanson selgitas, et Endla teater pakkus talle võimalust teha just nimelt materjali, mis teda ennast ka köidaks. "Sellest sai protsess alguse, kus me leidsime küll sobiva materjali, aga hiljem formeerus see koos näitlejate ja Jan Kausiga originaallooks," ütles Juhanson ja selgitas, et materjali ei ole kusagil varem esitatud.

Endla teatri lavastus "Et sa kaotaksid kõik" toob lavale Liis Karpovi, Kati Ongi, Ireen Kenniku, Priit Loogi, Lauri Mäesepa, Sten Karpovi ja külalistena ka Jaanus Mehikase ja Artus Linnuse.