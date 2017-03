NUKU teatri värske lavastus sai inspiratsiooni Hitchcockist

Lavastaja Vahur Keller, kes on suur Hitchcocki filmide fänn, kirjutas lavastuse tarbeks oma stsenaariumi, milles võib aga ära tunda filmi tsitaate. "Nüüd see on siis kolmas lugu, mis areneb," ütles Keller "Aktuaalsele kaamerale" ja tõdes, et tingimused on siiski enamvähem samad, mis aluseks olevates teostes. "Maailma lõpp on tulekul ja linnud hakkavad teadmata põhjusel kogunema," selgitas ta ja lisas, et see motiiv köitis teda meeletult. "See on tohutult tugev sümbol, milles on hästi palju võimalusi, minu püüd oli seda seostada tihedamalt inimese psühholoogiaga, nagu sisemiste lindudega."

Näidendi peategelased on noored armastajad Fränk ja Sissi, keda kehastavad Mart Müürisepp ja Kaisa Selde. Autentse õhustiku loomiseks õppisid Mart ja Kaisa kõnelema viipekeeles. Müürisepp tõdes, et esimene fraas, mille ta viipekeeles ära õppis, oli "täna õhtul peole".

Lavastuse kunstnik on Britt Urbla-Keller ning üles astuvad Kaisa Selde, Mart Müürisepp, Lee Trei ja Andres Roosileht.

Vahur Kelleri lavastus "Linnud" esietendub NUKU teatri väikeses saalis 5. märtsil.