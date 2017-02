PREMIERE üheksas hooaeg toob taas kokku noored koreograafid

Noorte koreograafide esitlussari PREMIERE on jõudnud üheksanda hooajani. Sõltumatu Tantsu Laval esietenduvad 9. veebruaril Keity Pooki ja Sigrid Savi lavastused.

Mõlemad lavastused uurivad olemise suhtelisust ning inimese seoseid ümbritsevaga. Keity Pooki "Sünaps" kaasab lavastusse installatsiooni ning mängib valguse ja varjuga. Tantsulavastus väljendab protsessi meis endis ja väljaspool. Koreograaf Keity Pook selgitas, et "sünaps" on see koht, kus närvirakud meie ajus ja üle keha tekitavad kokkusaamisi ja annavad edasi välismaailmast tulevat informatsiooni.

Sigrid Savi "Imagine There's a Fish" peidab endas peent huumorit argiolukordade pihta. Autor selgitas, et igal inimesel on keegi, kes meenutab talle pedanti. "Absurd ja koomika lavastuses "Imagine There's a Fish" tekitab vaimustust või paneb pead vangutama," sõnas Savi.

Mõlemad noored koreograafid on resideerunud Norras, mis on aidanud viimistleda nende lavastuste omanäolisust. Maineka koerograafi Teet Kase sõnul on tegemist selgelt eristuvate andekate noortega.

Keity Pooki ja Sigrid Savi lavastused esietenduvad Sõltumatu Tantsu Laval 9. veebruaril, kuid etendused toimuvad läbi veebruari.