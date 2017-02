Margus Tabor: iga sõltuvus ongi kallis

"OP-is" rääkis enda rändurihingest näitleja Margus Tabor, kes kinnitas, et tema jaoks ei ole tänaseks päevaks enam oluline mitte tulemus, vaid protsess.

"Ma olen ikka imestanud, kuidas meie elu on suunatud tulemusele," sõnas Margus Tabor "OP-is" ja tõi näite, kuidas isegi valimised on suunatud tulemusele. "Tähtis on, et majandus kasvaks ja seda valitaksegi," ütles ta ja lisas, et teater on talle õpetanud, et kunagi ei saa teha midagi tulemuse peale, sest eales ei tea, kuidas protsess õnnestub. "Praegu olen ma protsessiinimene, kuid ma pole seda alati olnud, noorena arvasin ikka, et peab paugutama ja lajatama."

Protsessiinimeseks muutus Tabor enda sõnul siis, kui ta avastas 2009. aastal, et tal on teatrist kolm nädalat vaba aega, mille peale otsustas ta reisile minna. "Reisil, tuleb välja, ei olegi tulemust, see ongi lihtsalt üks protsess," nentis ta ja selgitas, et kodus eemal olles mõistis ta, kui vähe on maailmas inimestel vaja. "Sa oled maal, kus ei ole elektrit ning kus lastel ei ole palli, selle asemel on puust vitsa ümber seotud kaltsuriba," selgitas Tabor.

"Iga sõltuvus ongi kallis," tõdes Margus Tabor lõpetuseks.