Jaak Prints: äkki näeme aastapäeva kontserdis iseennast

Vabariigi aastapäeva kontserdi lavastab tänavu Jaak Prints, kes loodab, et igaüks tõlgendab nähtut omamoodi.

"Me oleme püüdnud hoida hästi ambivalentset joont ehk iga vaataja paneb kokku sealt oma rea. Kellegi jaoks tähendab üks kujund üht, kellegi jaoks teist, see on igaühe oma rõõm kokku panna see rida," selgitas Prints ETV-le antud intervjuus.

Mees tõdes, et kontserdi lavastamisel inspireerisid teda maa, kus me elame, inimesed ning puud, mis metsa moodustavad. "Need samad tunded on siin lavastuses näha, mis kriibib, mis on hinge peal," lausus Prints ja loodab, et ehk näevad Eesti inimesed kontserdis ka iseennast.

Prints rõhutas, et kuigi talle meeldib jätta teistele tõlgendamisruumi, näeb lavastuses ka Eesti elu negatiivseid külgi. "Kriibib võib-olla see, kuidas me mõnikord selle maalapiga ümber käime, kus me oleme sattunud elama, sündinud siia. Mõnikord me võtame liiga iseenesestmõistetavalt asju, iseenda omana," rääkis Prints, rõhutades, et meie aeg siin maal on üürike.

Kontserdi muusikaline juht on Erki Pärnoja, kunstnik Jaagup Roomet.