Reet Weidebaum andis kolm teatrisoovitust

Järgmisel nädalal, esimesel märtsil algab teatrikuu. Reet Weidebaum andis "Terevisioonis" kolm teatrisoovitusi.

Weidebaum tõi välja kaks lavastust paarina ning ühe, mis läheb natuke teise väravasse.

Eesti Draamateatris "Saraband", lavastaja Peeter Raudsepp

Tallinna Linnateatris "Jäneseurg", lavastaja Madis Kalmet

"Üks on Ingmar Bergmani vaimne testament ning teine on suhteliselt noore ameerika kirjaniku rohkete preemiatega pärjatud tekst. Mõlemas on väga tugev dramaturgia, head lavastused. Mõlemad on pikad, üks on üle kolme tunni, teine üle kahe tunni. Ühte vaatasin põrandal istudes ja kella ei vaadanud. See pinge ja lavastuslik särts on mõlemas lavastuses. Ja mõlema lavastuse puhul tuleb öelda, et trupi töö on suurepärane."

Von Krahlis "Vaimukuskuss", lavastaja Renate Keerd

"Kuigi seal mängivad draamanäitlejad – Kait Kall, Karl-Andreas Kalmet, Märt Pius, Priit Pius –, siis Renate on ikkagi poisid võimlema, laval möllama pannud. See on täiesti teist tüüpi lavastus. Seal ei ole all põhjalikku teksti. See on grupitöödest, improvisatsioonidest ilmselt kokku kasvanud. Ta paigutab mehed ühte ruumi ja tegeleb läbi meeste niisuguste argiteemadega, millele on renatelik kiiks peale keeratud."