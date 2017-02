Von Krahli "Vaimukuskussis" õgitakse raadiosaate "Hallo, Kosmos!" saatel burgerit

Von Krahli Teatri uuslavastuses "Vaimukuskuss" on laval neli meest ja neli diivanit. Koreograaf Renate Keerd mängib draamanäitlejate ja vana mööbliga nagu malenuppudega, tekitades jaburaid suhtesõlmi ja ootamatuid mõttekäike.

Koreograaf Renate Keerdi käekirja iseloomustab tugev füüsiline teater kombinatsioonis iroonia või isegi eneseirooniaga.

Kultuuriajakirjanik Keiu Virro tõdes "Aktuaalses kaameras", et "Vaimukuskussi" laval näeb mõnusalt jaburat dissonantsi, mis tekib selle lavastuse käigus. "See tuleb välja just selliste tänapäevaste vaimsete kõrgete püüdluste ja argireaalsuste vahel, nii kõlabki "Hallo, Kosmos!" taustaks ja esiplaanil on mugav diivanisportlane, kes mugib burgerit."

Valner Valme sõnul tuli "Vaimukuskussist" välja jant, kus on oma eksistentsiaalne mõõde. "Ühest küljest hoiatab lavastus, et ei ole mõtet liiga tõsiselt asju võtta, kuid teisest küljest näitab, et mingeid asju peab võtma palju tõsisemalt, kui me seda teeme," sõnas Valme ja lisas, et tõsiselt tuleks võtta mängulisust, vaimukust, huumorimeelt ja olukordade spontaanseid lahendusi. "Seda kõike selleks, et me ei muutuks masinateks."

Renate Keerd on viimastel aastatel töötanud oma füüsilise teatri trupiga Kompanii Nii. "Vaimukuskussis" on laval aga draamanäitlejad Kait Kall, Karl-Andreas Kalmet ning vennad Märt ja Priit Pius Tallinna Linnateatrist.

Lavastust "Vaimukuskuss" analüüsib pikemalt järgmise nädala "OP".