Sveta Grigorjeva ja Siim Tõniste uuslavastuse keskmes on süütamine

Improteatri IMPEERIUM näitlejad Rauno Kaibiainen, Erki Aule, Maarius Pärn ja Tarvo Krall naasid eelmisel nädalal kahenädalaselt reisilt Chicagosse ja Torontosse, kus andsid sealsetele eestlastele etendusi ja õpitubasid. Mehed vaatasid ka kohapealset improteatrit, mis on ilmselt maailma parim, sest just sealkandis on impro sündinud. Intervjuus kultuuriportaalile räägib Krall reisist, impro mõjust inimesele ja suure lombi taguste eestlaste nimedest, mis kõlavad justkui Tammsaare teostest välja võetuna.