Erik Moora "Väiksest printsist": vaatasin etendust osalt oma poja silme läbi

NUKU teater tõi lavale Antoine de Saint-Exupéry "Väikse printsi", mis esietendus 29. jaanuaril. "OP-is" rääkisid lavastusest selle kunstnik Rosita Raud ja politoloog Erik Moora.

Kunstnik Rosita Raud arvas, et "Väike prints" on teatri jaoks väga ambitsioonikas materjal. Enne kõnealust lavastust oldi teda erinevatest teatritest koguni neljal korral "Väikese printsi" tegema kutsutud.

"Seekord mõtlesin, et vist on aeg, sest NUKU teater on praegu väga heas vormis. Väga toredada noored on praegu siin. Väga hea materjal. Miks mitte katsetada," rääkis ta.

Kuuldes, et NUKU on selle lavastuse ette võtnud, oli politoloog Erik Moora esimene mõte, et see on väga loogiline valik.

"Tegemist on tõenäoliselt ikkagi ühe 20. sajandi kõige armastatuma teosega, mis töötab igas vanuses."

Moora käis lavastust vaatamas oma seitsmeaastase pojaga. "Ma arvan, et see ongi lapsevanemaks olemise üks põhilisi boonuseid või plusse, et sa elad uuesti oma lapsepõlve läbi ja näed asju teistsuguste silmadega. Ma arvan, et osalt vaatasin ma seda oma poja silme läbi ja püüdsin aru saada, mida tema siit kuuleb ja vaatab."

Ta lisas, et sellel tasandil nägi ta eelkõige väga head kunstnikutööd.

"Kuidas lava oli kasutatud, kuidas seal oli lennuk, kuidas seal olid igasugused muud objektid, mis töötasid etenduses kaasa, mida võeti mängu, mis toimisid. See maailm torkas kõige rohkem silma ja oli kõige tugevam osa sellest etendusest."