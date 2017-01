Ivo Uukkivi meenutab: kukkusin auku ja lugesin veritsedes monoloogi

Näitleja Ivo Uukkivi rääkis "OP-is" loo sellest, kuidas ta 1996. aastal Soome teatriturneel auku kukkus ja vaatamata verejooksule laval monoloogi luges.

"Me olime Von Krahli teatri lavastusega "Eesti mängud. Pulm" Soomes turneel, sealt edasi läksime Londonisse," selgitas Ivo Uukkivi "OP-is" ja lisas, et eelmisel päeval oli olnud tema sünnipäev. "Me tähistasime seda sünnipäeva võimsalt Draamateatris, Hermaküla kabinetis," sõnas ta ja tõdes, et järgmisel hommikul tuli laevaga Soome sõita. "Kogu päev möödus suure väsimuse ja raske enesetunde all, aga me jõudsime Soome."

Peojärgsel päeval muutub Uukkivi enda sõnul alati väga ettevaatlikuks kõige suhtes, seepärast oli tal hirm ka Soome teatri laval asunud augu pärast. "Soomes oli pääs riietusruumi hoopis teises suunas kui Von Krahli teatris, kuid seal suunas, kuhu ma olin harjunud minema Eesti teatris, oli põranda sees hoopis suur auk," sõnas Uukkivi ja lisas, et ta palus teatri personalil selle augu kinni panna. "Nad lubasid sellega tegeleda."

"Etendus sujus ilusti, isegi energilisemalt kui tavaliselt, kuni ühe hetkeni, kui mul oli kiire kostüümivahetus etenduse lõpupoole," nentis näitleja ja mainis, et ta jooksis hooga riideid vahetama. "Ma ei jooksnud aga sinna riietusruumi, kus see reaalselt Soome teatris asus, vaid hoopis Von Krahli riietusruumi suunas, kus asus aga reaalselt see auk," selgitas Ivo Uukkivi. "Ma ei saanudki aru, ühel hetkel ma lendasin õhus ning see lend ei lõppenudki, ma lendasin läbi põranda ja peatusin järsku," tõdes Uukkivi ja lisas, et pea puudutas põrandat ja paremat jalga pidi rippus ta millegi otsas. "See auk oli umbes kaks ja pool meetrit sügav."

"Ma vinnasin end sealt august välja, läksin riideid vahetama ja vaatasin, et mu parema jala seest mulksub südametuksete rütmis välja helepunast verd," ütles ta ja mõistis sel hetkel, et see asi, mille otsas ta rippus, oli tabanud arterit. "Võtsin kiiresti mingi paela või nööri, tõmbasin selle jala peale žgutiks ja läksin lavale, sest pidin seal veel monoloogi lugema," nentis ta ja lisas, et samal ajal märkas, kuidas verejooks ei ole peatunud ja veri mulksub ikka veel välja, kuid monoloog jätkus. "Pärast monoloogi pidin ma tegema kriidiga lavale valge ringi, ent ringi joonistades märkasin, kuidas lavale tekkis vereoja."

"Edasi jätkus see lugu nii, et tuli Enar Tarmo, kes nägi välja Kalevipoeg, võttis mind sülle ja tassis kiirabisse," ütles Ivo Uukkivi lõpetuseks.