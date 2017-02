Tallinna Linnateatri "Jäneseurg" aitab rasketel hetkedel toime tulla

Tallinna Linnateatris esietendub Ameerika näitekirjaniku David Lindsay-Abeeri "Jäneseurg". Lavastaja Madis Kalmeti sõnul on tegu justkui teraapilise õpetusega, kuidas rasketel hetkedel elus toime tulla - leinatemaatika avatakse lavastuses läbi inimlike peresuhete.

Lugu sellest, kuidas üks perekond üritab üle saada raskest sündmusest - näidend "Jäneseurg" puudutas lavastaja Madis Kalmetit oma väga sügava inimlikkusega ja tõi välja, et see lugu põrkubki kontsertidel. "Kurbusehetked, raevuhetked, rõõmuhetked ja absurdihetked - see on kõik väga hea näitemängu tunnus, kuna ta ei ole kirjutatud läbi ühe tooni või nivoo," sõnas Kalmet ja nentis, et ka elus on alati erinevaid värve.

Näitleja Elisabet Reinsalu sõnas, et alati on parem, kui me käitume elus läbi armastuse, aga mõnikord on nii raske, et seda ei saa teha. "Igal teol, mõttel, sõnal ja häälekõlal on mingi mõju ja vastasmõju," tõdes ta ja nentis, et mõnikord on lihtsam armastus kõrvale jätta ja vihale keskenduda, sest elu on lihtsalt nii raske ja keeruline. "On hetki, kus sa ei saa armastada, aga peab siiski samm-sammult selle poole liikuma."

Madis Kalmeti lavastus "Jäneseurg" esietendub Tallinna Linnateatris 10. veebruaril.