Viimase kümne aastaga on Eestis näiteja- või lavastajahariduse saanud üle 150 noore

Eestis annavad näitlejaharidust peamiselt kaks kõrgkooli: Eesti Muusika ja Teatriakadeemia Kõrgem Lavakunstikool ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia.

Mõlemas koolis toimub vastuvõtt üle aasta. Lisaks saab näitlejaharidust ka erastuudiotes ja teatrikoolides, vahendasid AK kultuuriuudised.

Eestis on viimase kümne aastaga koolitatud välja üle 150 noore näitleja ja lavastaja. 2015. aasta andmete põhjal tegutses Eestis ligi 50 etendusasutust, mis andsid tööd ühtekokku ligi 400 lepingulisele või koosseisulisele draamanäitlejale. Viljandi kultuuriakadeemia vilistlased on asutanud ise kaks uut teatrit: Cabaret Rhizome´i Tallinnas ja Musta Kast´i Tartus. Katariina Undi ja Peeter Raudsepa käe all lavakunstikooli 27. lennu lõpetanud tudengid asutasid äsja Tallinnasse väiketeatri Kelm.