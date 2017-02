Tantsuteater Fine5 toob Vabale Lavale "Imeilusa"

Täna, 30. jaanuraril kell 19 astuvad Tallinnas Telliskivis, STLi esimesel tänavusel Greenfieldil Tammsaare sünnipäeva puhul üles Premiere'ikad Sigrid Savi ja Keity Pook, noored andekad hullud Marta ja Edgar Vunš, tüki "All My Friends Are Extacy" trupp, geniaalne Karl Petti, luuletav tantsija Sirel Heinloo