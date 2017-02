Draamateatris lahatakse tunnete sasipundart

Draamateatris esietendub Ingmar Bergmani "Saraband", näidend, mis uurib sõltuvussuhete tagamaid ja kompab armastuse ning omamisiha piire.

"Bergman ei hooli sellest, mis publikule peale läheb või ei lähe, ta kirjutab ühte ja sama lugu kogu aeg ikka edasi ja üllatav on see, et sealt tuleb kogu aeg. See on hämmastav. Pigem oli hea, et näitlejad tulid hästi kiiresti kaasa sellega ja sai hakata ehitama neid tundesügavusi selle teksti juurde," rääkis lavastaja Peeter Raudsepp "Aktuaalses kaameras".

Näitleja Kersti Kreismann lisas, et tema mängitav Marianne on on selles näidendis peegeldaja rollis"Kõik ülejäänud tegelased on väga dramaatilised ja impulsiivsed, aga Marianne kogub kõik endasse ja üritab seda kuidagi sünteesida, mõista ja vahendada, küllalt ebatänuväärne roll. See tükk paneb mõtlema küll, ta paneb mõtlema inimeste haavatavusele. Kui väga me oleme haiget teinud ja ise teeme. See tunnete sasipundar, mida Bergman lahkab, ega ta retsepti ka ei anna, aga huvitav on temaga kaasa mõelda," selgitas näitleja.

"Saraband" esietendub 19. veebruaril Draamateatri väikses saalis.