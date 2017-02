Ugala teatri uuslavastus "Emadepäev" aitab pereelu kõrvalt näha

Dramaturg ja lavastaja Liis Aedmaa ning näitlejad Terje Pennie, Jaana Kena, Kadri Lepp ja Triinu Meriste on peale oma kutsetöö ennekõike emad. Mida tähendab nende jaoks emaks olemine, saab näha Ugala teatri uuslavastuses "Emadepäev".

Kõik emad on kogenud lapse ootamise ja sündimise rõõmu ning valu. Nad teavad, mida tähendavad magamata ööd, oodanud ja kartnud nende kodust lahkumist ning igatsenud lapselaste järele. Eestis on praegu 146 000 väikelaste ema, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Eks need lood on minuni kuidagi jõudnud siit ja sealt. Natuke on minu oma lugusid, mõned on minu sõprade lood. See on kaleidoskoop erinevate emade lugudest," kirjeldas tüki autor, lavastaja ja ema Liis Aedmaa.

"Emadepäev" on heitlik, paiguti naerma ja paiguti hulluks ajav lavastus täis kraaklemist, rõõmu, nuttu, armastust, ürgvarajasi hommikuid ja hirmhiliseid õhtuid, kõikjal vedelevaid mänguasju, pähekulunud lastelaule, ebaõnnestunud sünnipäevatorte ning lõputuid muusikakooliaktuseid.

Kuigi kõigil selle etenduse vaatajail pole ehk lapsevanemaks olemise kogemust, aitab lavastus ometi kõigil lapsepõlve meelde tuletada. "Laval olid meie pere hommikud ja meie pere õhtud. See oli omamoodi teraapiline kogemus, et said oma rattast korraks välja astuda ja kõrvalt näha. Alguses sai võib-olla natuke rohkem nutta, aga mida lõpupoole, seda rõõmsamaks läks," kirjeldas teatrikriitik ja ema Krista Valdvee.