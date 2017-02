Maria Seletskaja kaalub balletikarjäärist loobumist ja tööd dirigendina

Rahvusvahelistel balletilavadel karjääri teinud Eestist pärit balletisolist Maria Seletskaja mõtleb karjääripöörde peale. Nädalavahetusel Antwerpenis draamaballetis "Spartacuse" Aegina rollis lavale astunud baleriin peab valima kaasaegsema repertuaari või dirigeerimise vahel.

Flaami ballett tõi möödunud nädalavahetusel viimast korda välja Juri Grigorovitši 1968. aastal loodud draamaballeti "Spartacus", vahendas "Aktuaalne kaamera". Pea 50 aastat vana lavastuse mängimiseks toodi kostüümid ja lavakujundus Antwerpenisse kohale Jerevanist ja Krasnojarskist. Teater pidi juurde palkama tantsijaid. Aga pingutus oli seda väärt, sest tantsiti täissaalidele.

Flaami balletiteatri solist Maria Seletskaja selgitas "Aktuaalsele kaamerale", et ta ütles endale, et tantsib "Spartacuse" ära, sest see on monumentaalne roll. "Aga peale "Spartacust" pean istuma ja mõtlema, kuidas mu edasine elu kulgeb," sõnas ta ja kinnitas, et trupp, mille osaline ta praegu on, läheb kaasaegset teed, tema on enda sõnul eelkõige aga klassikaline baleriin.

Balletiteatri kunstilise juhi abi Tamas Moricz sõnas, et tema arvates võib Maria saada väga heaks kaasaegseks tantsijaks. "Küsimus on selles, kas ta tahab oma arusaama muuta ja selles suunas minna, see sõltub temast," sõnas Moricz.

Seletskaja on viimased aastad valmistunud kannapöördeks, aga mitte kaasaegse tantsu suunas. Tippvormis baleriin on võtnud dirigeerimiskursuseid. "Mul on praegu tulnud pakkumine tulla ühte Euroopa suurimasse ooperimajasse muusikadirektori assistendina. Ma arvan, et aasta või pooleteist aasta pärast ma oleksin juba dirigent," selgitas baleriin ja kinnitas, et "Spartacus" võib jääda tema viimaseks balletirolliks. "Praegu ma tunnen, et see on mu karjääri tipphetk."