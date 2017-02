Maria Avdjuško: juubelite tähistamise traditsioon hakkab ära kaduma

"OPi" rubriigis "Näitlejate liit 100" võttis sel nädalal sõna Maria Avdjuško, kes rääkis juubelite tähtsusest.

"Ma valisin oma märksõnaks juubelid ja seda hiljuti külastatud Kersti Kreismanni juubeli tõttu, mida Draamateatris kenasti peeti. Ma ise olen kasvanud perekonnas, kus ema ikka õpetas, et juubelitel ja matustel tuleb käia. Ometi on tänapäeval suurte juubelite tähistamise traditsioon hakanud ära kaduma ja kurvastusega tõdesin, et ka Kersti ütles lavalt, et ka tema on asunud nende inimeste sekka, kes edaspidi oma juubeleid suurelt ei tähista.

Sellest on väga kahju, sest tol õhtul seal Draamateatris olles tundus mulle kõik teistsugune – isegi see teater oli teistsugune. Sest pikki aastaid see teater tundus kuidagi tagurliku ja tolmusena ja need inimesed tundusid tegelevat traditsiooniliste ja igavate asjadega ja ümberringi oli avangardi aeg. Ja nüüd, kus avangard on muutunud meinstriimiks, siis Draamateater oma traditsionaalsuses mõjus eriliselt ja heas mõttes konservatiivselt.

Tol õhtul oli laval kaks inimest – Kersti Kreismann ja Martin Veinmann. Ja saalis istudes ma tundsin, et on tohutu rõõüm näha laval näitlejaid, kes ei ole pelgalt anonüümsed tegelased, vaid need on näitlejad, kelle lavaletulekuga tuleb kaasa nende lugu. Ja see, et ma neid täna õhtul vaatan, see on meie pika suhte üks osa. Ma olen neid näinud nii heas kui halvas, nad on mulle toonud nii rõõmu kui pettumust ja seda võib nimetada selle tundega, kui rinnas pitsitab ja eesti keeles ongi see sõna "armastus".