Rakvere teatri värske lavastus näitab laval sotsiaalmeedia võimu

Rakvere teatri uuslavastust "See kõik on tema'" soovitatakse teismelisel publikul minna vaatama koos vanematega. Andrei Ivanovi keeruka ema-poja suhtedraama lavastas Helen Rekkor.

Etenduses "See kõik on tema" tuuakse vaatajani ema ja poja suhteprobleemid pärast pereisa surma. Tavaelus puudub neil omavahel tihe kontakt, mispärast otsustab ema, et ta proovib pojani teed leida sotsiaalmeedia abil. Ema teeb seal endale konto neiuna, lootes sellega poja tähelepanu võita. Poeg võtabki ta sõbrakutse vastu ja lükkab niimoodi ümber ema hirmu, et poega naissugu ei huvita. Loodud veebisuhe hakkab aga muutma sõprusest millekski enamaks.

Lavastaja Helen Rekkor tõdes "Aktuaalses kaameras", et kui nad lõid seda ema topeltrolli, siis püüdsid seda üles ehitada selliselt, et ema Toffi tegelaskujuna ei saagi pikka aega aru, kui südamesse on ta läinud oma lapsele. "Ta võtab seda päris kergelt mingi hetkeni ja siis saab aru, et ta ei saa sellest mängust enam taganeda, sest siis kaotab ta oma pojaga igasuguse kontakti."

Lavastuse tegijad soovitavad teismelistel minna teatrisse koos vanematega, sest tõenäoliselt nähakse laval eluski ette tulnud momente.

Tiina Mälbergi lavapartner on lavastus "See kõik on tema" Imre Õunapuu. Mitmetahulise visuaalse lahenduse on teinud kunstnik Maarja Pabonen koostöös videokunstnik Alyona Movkoga.