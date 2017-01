Neli noort näitlejat toovad Kuressaares lavale esimese ühisetenduse

Kuressaare Linnateater võttis tööle neli eelmisel kevadel lavakooli lõpetanud näitlejat, et pakkuda rohkem noortele suunatud teatrit. Peatselt jõuab esietenduseni noorte esimene ühislavastus.

Noorte katsumusest jutustav etendus "Savann" ongi esimene lavastus, kus teatri esimesed palgalised näitlejad kõik koos mängivad. Noored näitlejad on oma praeguse staatusega igati rahul.

"Ma arvan, et meil on küllaltki ainulaadne süsteem Eestis, et me ikkagi tegutseme Tallinnas edasi. Me teeme Tallinnas ka oma teatrit: teatrit Kelm. Aga samaaegselt käime vahepeal ka Kuressaares tegemas tööd. Me oleme siin poole kohaga, mis annab meile selle liikumisvõimaluse. Kui protsentuaalselt öelda, ma arvan, et äkki 75 protsenti Tallinnas, 25 protsenti Kuressaares," rääkis Kuressaare Linnateatri näitleja Jürgen Gansen.

Näitleja Lauli Otsar ütles, et teatrijuhid tahtsid Kuressaarde noori näitlejaid, kuna seal on kaks suurt gümnaasiumi, mille õpilasi võiks rohkem teatrisse kutsuda.

"Noortele ikka meeldib ju kui noored teevad. Ja siin on väga mõnus mängida, kuidagi selline õige aura on."

Lisaks EMTA lõpetanud Lauli Otsarile ja Jürgen Gansenile on teatri näitlejateks veel sama lennu lõpetanud Markus Habakukk ja Risto Vaidla.

"Praegu on see süsteem selline, et leping on kahe aasta peale. Võib-olla kahe aasta pärast kui nad lõpetavad, siis tulevad uued nende asemele. Ja siis jälle uued. See ongi selline noortel näitlejatel baseeruv teater. Mitte et ainult noored mängima hakkaksid, aga et põhitrupp koosneks noortest," ütles Kuressaare linnateatri loomejuht Aarne Mägi.

Profinäitlejate esimene tükk oli nende enda valik ja seda lavastab Karl Koppelmaa.