Endla teatri näitlejad rääkisid pronvitsiteatri võludest ja elust Pärnus

"Ringvaade" rääkis nii Endla teatri näitlejate kui ka peanäitejuhiga, uurimaks, mis on viimasel ajal teatris muutunud ning mis ajendas neid Pärnusse tulema.

Värske Endla teatri näitleja Ott Raidmets kinnitas "Ringvaates", et tal on hästi meeles diplomilavastuse "Uhkus ja eelarve" esietenduse järgsed sündmused. "Pidu hakkas kohvikus, miski polnud veel justkui alanud, inimesed alles sättisid end laudadesse, näitlejad tulid garderoobidest," selgitas ta ja lisas, et siis tulid teatri direktor ja peanäitejuht ja kutsusid neid Saara Nüganeniga rahva seast välja. "Me võtsime nurga taga istet ja nad ütlesid, et kui teie poolt oleks okei, siis me võtaksime teid teatrisse vastu," meenutas Raidmets ja nentis, et sel hetkel ta mõistis, et temast saab nüüd täiskohaga näitleja.

Veelgi emotsionaalsem moment tuli aga siis, kui Ott Raidmets läks suurt uudist enda vanematele teatama. "Ma ei ole sellist vaimuliigutust oma vanemates varem näinud, sel hetkel jäi aeg seisma."

Raidmets kinnitas, et elu Pärnus läheb tal koos Saara Nüganeniga mõnusasti ning neil on väga hea suhe. "Meil on väga mõnus korter, mida me Tallinnas endale võib-olla lubada ei saakski, sest üürihinnad on väga kõrged," ütles ta ja nentis, et elutempo on Pärnus ikka tunduvalt rahulikum. "Tallinnas ikkagi tajud, et inimesed on närvilisemad ja kiirustavad kogu aeg kuhugi, siin on aga inimesed ikkagi pigem kahe jalaga maa peal."

"Tallinnast ei olnud keeruline ära tulla, pigem oli see harjumatu," sõnas Saara Nüganen ja ütles, et ta ei olnud lihtsalt kunagi elanud üheski teises linnas. "Terve selle hooaja me oleme Otiga tükkides koos, seega me ei saa üksteisest rahu."

Kadri Adamson tõdes, et tema jaoks vist lihtsalt pidi nii minema, et ta lõpuks Pärnusse tuli. "Pärnu avaneb mulle iga aastaaja, iga kuuga, iga üürikorteriga, kus me elame, iga linnaosaga," ütles Adamson ja selgitas, et vaikselt paljastub see suvituspealinn, mis seal taga tegelikult on. "Ma ei ole jõudnud läbi jalutada isegi veerandit linnast," sõnas ta ja ütles, et tal on juba siis teine tunne, kui ta üle jõe linna jõuab.

Märt Avandi teatrisse naasmise põhjust ei saa Ingomar Vihmar avaldada. "Võib-olla kümne aasta pärast avaldame selle telesaates," ütles Vihmar ja tõdes samas, et ta ei ole kindel, kas ta kümne aasta pärast siiski veel Endla teatris on. "Ma arvan, et nüüd ma olen saanud aru, et ma ei pea siin teatris enam siis olema."

Pärnusse tuleku juures hirmutas Kleer Maibaum-Vihmarit kõige enam tühjus. "See on aga üks asi, millele tasub inimestel mõelda, sest me oleme selle lärmiga nii väga harjunud." sõnas ta ja nentis, et see ei lase sul enda sisse minna. "Kui sul on ahvatlusi väljaspool nii palju, siis sa pigem jooksed välja, teed midagi, kohtud sõpradega, aga kui palju sa iseendaga julged olla?"