Anneli Saro koondas Eesti teatriloo raamatusse

Teatrikuusse mahub lisaks arvukatele esietendustele ka uusi teatriraamatuid. Anneli Saro "101 Eesti teatrisündmust" paneb kokku pusle Eesti teatriloost alates 1529. aastast.

Teatriteadlase Anneli Saro koostatud raamatusse on koondatud lood teatrite sünnist, märgilistest lavastustest ja rollidest ning portreed teatritegijatest.

Anneli Saro ütles AK kultuuriuudistele, et püüdis kirjutada raamatu, mida oleks küll lihtne lugeda, aga mis annaks lugejale siiski tervikpildi meie teatriloost.

"Tegelikult mul on väga piinlik, et raamatust jäid välja väga paljud lavastused, paljud suurepärased rollid. Seda raamatut ei peaks võtma edetabelina, vaid ühe inimese valikuna. Ma küll püüdsin arvestada, et see ei oleks väga subjektiivne, vaid et see esindaks laiemaid suundumusi," sõnas autor.