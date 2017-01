Mart Koldits teeb kunstisaalis teatrit

Art Space galeriis esietendub Prantsuse näitekirjaniku Yasmina Reza "Kunst", mille on lavastanud Mart Koldits.

"Kunsti" tegevus saab alguse sellest, kuidas sõber on soetanud kunstiteose ning näidend, mis räägib kunstist, ongi sel korral seatud kunstisaali. Lavastaja Mart Koldits selgitas "Aktuaalsele kaamerale", et nad eksponeerivad teatrietendust kahes koodis korraga. "Justkui teatri vastuvõtt, aga ühtlasti ka kujutava kunsti elav installatsioon või eksponaat," sõnas ta.

Kunsti olemus ja toimimine on küll Yasmina Reza näidendi läbiv teema, kuid oluline roll on ka inimsuhetel ja sellel, kuidas nad meid inimestena loovad. "Reza räägib kunstist ning sellest, mida üks kunstiteos inimeses tekitab, aga minu jaoks on see ühtlasi ainus või kõige parem näidend sõprusest," tõdes Koldits.

Lavastuses "Kunst" mängivad EMTA 28. lennu üliõpilased - Joosep Uus, Markus Truup ja Sander Roosimägi. Mart Kolditsa "Kunsti" saab näha Art Space galeriis neljal korral - 26., 27., 28. ja 29. jaanuaril.