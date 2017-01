Pärnus esitleti Kihnu sõnaraamatut

Pärnu Uue kunsti muuseumis esitleti Kihnu sõnaraamatut, mis sisaldab üle 6000 märksõna. Sõnaraamat valmis Kihnu Kultuuri instituudi, Eesti Keele Instituudi ning Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi koostöös.

Kihnu murdekeel, mida kõneldakse Kihnus ning Manijal, on Eestis üks omapärasemaid. Kihnu keele sõnavara on hakatud talletama juba 19. sajandi lõpust alates, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sõnaraamatu koostamine võttis neli aastat, aga e-sõnastikku asus Reene Leas koostama juba 2009. aastal. Oluline roll sõnastiku valmimisel on Kihnu kielekojal.

"Kuni viimase hetkeni tuli järjest sõnu juurde. Jälle keegi helistas: kontrolli, kas see sõna on... Jälle keegi helistas, jälle teeme. Ega sõna ainult ei saa. Tuleb moodustada käänded, teha laused. Ja siis toimetaja peab jälle üle kontrollima. See töö käis viimase hetkeni. Me arvasimegi, et lõpuni kõiki sõnu nagunii ei saa sisse. Et e-sõnaraamat on nagunii, me pidevalt täiendame seda. E-sõnastik on nähtav Kihnu kultuuri instituudi kodulehel," rääkis üks sõnastiku koostaja, Kihnu kielekoja juht Silvi Murulauk.

"Aktuaalne kaamera" küsis ka, mis on kõige uuem sõna sõnaraamatus. "Ma ei tea, meil oli palju vaidlusi selle euro ümber. Ja eeru jäigi sisse," vastas Murulauk.