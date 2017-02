Kalevi keskstaadioni rekonstrueerimise kokkulepe sai allkirjad

Millisest riigist võib olla pärit Euroopa, miks mitte isegi maailma parim noor ooperisolist? See selgub mais, mil Pärnus toimub juba kümnes Klaudia Taevi nimeline konkurss. Selleks, et võistlus tuleks aus ja põnev, alustasid dirigent Erki Pehk ja konkursi üks eestvedajatest Toomas Kuter ooperisolistide "ülekuulamist" juba detsembris, mil suunduti esimesele eelvoorude reisile Euroopas. Erki kehastus teel reporteriks, et talletada seiklus videos ja pildis, ERRi kultuuriportaal aga aitas rännakut talletada veebis.