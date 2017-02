Kuressaare linnuses näeb ehedaid Saare rahvarõivaid

Kuressaare linnuses näeb ehedaid Saare rahvarõivaid, mis on kohalike naiste näputöö. Tegemist ei ole museaalidega, vaid igapäevases kasutuses olevate uute komplektidega.

Näitusel eksponeeritud rahvarõivakomplektid ja üksikesemed valmisid kõik Saaremaal toimunud kaheaastasel rahvarõivakoolitusel. Koolituse lõpetasid 22 naist eelmisel suvel ja tulemuseks valmis kokku 30 uut rahvarõivakomplekti.

"Siin on esindatud Saaremaa kümne kihelkonna rahvarõivad ja lisaks veel kahe mandri kihelkonna rahvarõivad. Ütleme, et need vanad asjad, sealhulgas ka rahvarõivad, mis on muuseumis tallel, on need õiged ja päris ja ehtsad. Aga ma julgen ka nende rahvarõivaste kohta siin öelda, et need on täpselt samamoodi õiged, päris ja ehtsad, mis sellest et nad on alles nõelasilmast tulnud," rääkis Saaremaa muuseumi teadur Maret Soorsk.

Koolituse üks eestvedajatest Mareli Rannap, kes ka ise endale esimesed rahvariided valmistas, on valmis järgmisest aastast juba kõiki rahvariiete tegemisel ja komplekteerimisel abistama ja tahab luua Kuressaare linnusesse rahvarõivaste nõuandekeskuse.

"Siia Saaremaa muuseumi juurde tulebki üks ruum, kus hakkavad olema näidiskomplektid, hakkavad olema õpetused, lõiked, kirjandus. Ja mina annan siis nõu kõigile," sõnas ta.

Aga seekordse näitusel on ka oma eripära. Nimelt võib seal mõnikord paar rõivakomplekti vähem olla.

"On selline kokkulepe, et kui neid rõivaid läheb vaja, siis võetaksegi mannekeni seljast ära ja pannakse silt juurde, et need rõivad, kas tantsivad või laulavad kuskil. Ja siis tulevad pärast jälle tagasi!" selgitas Maret Soorsk.