Kuningas Carl XVI Gustafile anti üle eestirootslaste kultuurikandja tiitel

Pööripäev pole lihtsalt üks hetk ajal, mil ööd on kõige pikemad ja päevad kõige lühemad. See on ka inimeste hingedes väga pöördeline aeg. Alles peale uut aastat võib rahulikumalt hingata ja tõdeda, et seekordne pööripäevapööris jättis meid peaaegu endiseks. Kõikvõimalike pööramiste nimetamine on ka päris korralik keeleharjutus.