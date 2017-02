Teenetemärgi pälvinud Aare Toikka: ainult kaunid kunstid muudavad maailma

Teatrimees Aare Toikka pälvis Valgetähe V klassi teenetemärgi. Lisaks enam kui poolesajale teatrilavastusele on Aare Toikka lavastanud Raadioteatris ja televisioonis, kirjutanud näitemänge ja luuletusi.

30 aastat tagasi asutas Aare Toikka koos oma mõttekaaslastega VAT teatri, mille kunstilise juhina töötab ta tänaseni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Teatri mõiste on selline mõiste nagu mis on õnn või mis on elu - need on sellised mõisted, kuhu määratlus ei mahu või mida määratlus saab ainult pisendada. Just selle pärast tuleb ka inimest igapäevaselt uuesti määratleda ja ka iseendid igapäevaselt uuesti määratleda. Teater on just selline inimese ja elu ime määratlemise protsess, mis mängib inimese emotsionaalse mälu peale," rääkis Toikka.

"Ma olen täiesti veendunud, et nii ongi, et ainult kaunid kunstid muudavadki maailma ja see muutmine käib emotsionaalse mälu kaudu," lisas ta.