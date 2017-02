Aro Velmet: kultuuriajakirja funktsioon on aidata mitte mõelda klišeedes

Kaader videost (Foto: ERR)

Velmet rääkis intervjuus ETV-le, et möödunud aasta populaarseim Vikerkaare oli novembrikuu number populismist. "Selle numbri esikaanel oli selline härra nagu Donald Trump ja me ei osanud ennustada, et see osutub nii prohvetlikuks fotoks," lausus Velmet.

Velmet lisas, et populismi teema tuli välja ka president Kersti Kaljulaiu moodsast ja konservatiivsest kõnest. "See mõte, et eesti keele, kultuuri ja rahvuse hoidmist on väga lihtne sobitada inimõigustele ja pluralismile põhineva riigikorraga," lausus Velmet. Velmeti sõnul on Eestis ja mujal maailmas elu parem ja ohutum, kui me elame pluralistlikus demokraatias, kus me ei pea lootma sellele, et me kuulume sinna rahva hulka, kes mingile poliitikule sobib.

Velmet lisas, et kultuurilehel on tänapäeva Eestis hea positsioon, et ühiskonnakriitilistel teemadel rääkida. "Kultuuriajakirjad on teinud väga tublit tööd mingite teemade ülevalhoidmisel ja nende edasiarendamisel. Minu jaoks kultuuriajakirja üks põhilisemaid funktsioone on aidata mitte mõelda klišeedes," lausus Velmet, kes loodab, et kultuuriväljaanded aitavad mõelda kastist välja, tuua debatti ideid, mida varem ei ole olnud ja aidata mõtestada see süvitsi läbi.