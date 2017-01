"OP" käis Tartus Aparaaditehases

"OP" teatas, et Aparaaditehas pürib Tartus loominguliste ja mõnusate kohtade edetabelisse, ning käis Kastani tänaval kohapeal tehast vaatamas.

"Aparaaditehas on koht, kus on kokku saanud erinevad kunstiinimesed, loomemajandusettevõtted, kaubandus-toitlustus, kus toimub kogu aeg midagi, kus on väga tugev kogukond, kes võtab koos ette ja korraldab," rääkis Trükimuuseumi direktor Lemmit Kaplinski ja arvas, et Aparaaditehas on juba Tartu mõttelist linnapilti muutnud.

Hipi ja plaadipoodnik Ahto Külvet ütles, et hästi on läinud see, et Aparaaditehast veavad kolm Tartus tuntud ja aktiivset tegelast: Lemmit Kaplinski, Karin Bachmann ja Erki Pruul.

"Nad on väga õigel teel tänu sellele, et nad hingavad inimestega samas rütmis. Näiteks korraldavad siin Müürilille täikat või Aparaaditehase festivali – need toovad siia korraga rohkem inimesi, kes jäävad siis konksu otsa ja hakkavad käima uuesti ja uuesti," sõnas ta.

"Tegemist ei ole kultuuritempliga, see on ikkagi äriettevõte, loomemajanduslik ettevõte. Selles mõttes võiks siin olla kultuuri rohkem. Tartus on olemas väärtfilmikino Elektriteater, kes on kodu otsimas, ja kui siin oleks väärtfilmikino, oleks see väga suur pluss sellele keskkonnale ja ka kinole. Midagi sellist püsivat võiks olla, sest need festivalid on ikkagi ühekordsed ettevõtmised."

Külvet lisas, Aparaaditehase taskupargi projekt, mis võitis Tartu kaasava eelarve hääletuse, on üks linnaku suurepäraseid saavutusi.

"Tuleb haljastus, pingid, tegevused... Aga tegelikult mingisugust kardinaalset, fundamentaalset muudatust siin enam ei tulegi. Meil on hea tasakaalupunkt kommertshuvide ja kunsti vahel ja võib-olla ühel aastal nihkub see paar protsenti siiapoole või sinnapoole, aga terviklik kooslus loominguliselt mõtlevatest kunstnikest ja ettevõtjatest on ja jääb Aparaaditehase olemuseks," rääkis veel Lemmit Kaplinski.