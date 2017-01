ERM-is jagati Muuseumirotte

Eesti Rahva Muuseumis (ERM) toimus reedel muuseumide aastaauhinna gala, kus tunnustati möödunud aasta parimaid muuseumitöötajaid. Välja anti kümme Muuseumiroti auhinda ja üks eripreemia.

2016. aasta Eesti parima püsinäituse auhinna pälvis ERM-i "Uurali kaja". ERM sai ka aasta konserveerimistöö auhinna, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kõige rohkem auhindu sai aga Tartu Ülikooli Muuseum, kokku neli - parim koguhoidja, parim muinsuskaitsja muuseumis, parim muuseumihariduse edendaja ja ühtlasi tõsteti esile seal tehtavat turundustööd.

Virge Lell pälvis parima koguhoidja tiitli avakogu "Kingitud hobuse suhu ei vaadata" eest.

"Muuseumide töötajad kipuvad tavakülastaja jaoks jääma kulissidetagusteks tegelasteks, nii et selle võrra suurem on see rõõm ja et ka muuseumi alustala, koguhoidja on valmistanud väga suurt rõõmu," rääkis TÜ Muuseumi direktor Mairo Rääsk.

Parima näituse auhinna sai Eesti Tervishoiu Muuseumi ekspositsioon "Loomulik surm", mis on avatud augusti lõpuni.

"Me tahaksime inimesi mõtlema panna selle üle, et inimese elu on ajalik, aeg on piiratud ja oleks hea kui me kasutaksime seda täisväärtuslikult, õigesti, täites oma unistusi, olles koos enda jaoks oluliste inimestega. Aga ootame ka siia leinajaid, kes võib-olla leiavad tuge siit," selgitas kuraator Ülle Kask.

Parima teadusürituse korraldas Eesti Kunstimuuseum, kus Hilkka Hiiopi eestvedamisel viidi läbi projekt "Rode altar lähivaates".