Haapsalu piiskopilinnuse muuseum saab 4,6 miljoni euro eest uue ilme

2019. aasta kevadel peaks Haapsalus uksed avama aastaringi külastatav ja senisest märksa suurem linnusemuuseum, mille arendusplaane tutvustati täna avalikul esitlusel.

Piiskopilinnuse muuseumi uuendustööd algavad selle aasta sügisel. Arhitektuurilahenduse autoriteks on Margit Argus, Margit Aule, Siim Karro ja Laura Ojala büroost KAOS Arhitektid, vahendasid "Aktuaalse kaamera" kultuuriuudised.

Kui hoone interjöör visuaalselt väga palju ei muutu, siis linnuse sisehoovi kerkivad terrassid ja käigutee, mida mööda jõuavad külastajad üles müüridele. Kokku läheb muuseumi uuendamine maksma 4,6 miljonit eurot, millest 3,2 miljonit saadi piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetusmeetmest.

"Tähtis on see, et uus ja vana omavahel kokku sobiks ja loomulikult on arhitekti jaoks väga inspireeriv tegeleda nii vana ja ilusa ja väärika keskkonnaga. Meie lahenduse puhul ongi oluline see, et läbi liikumise ja vaatamise saab seda mälestist kogeda," rääkis arhitekt Margit Aule.