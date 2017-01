EKA tudengid soovivad muuta Tallinna inimsõbralikumaks

Eesti Kunstiakadeemia tudengid on jälginud, kuidas tallinlased kesklinnas liiguvad ning koostanud uuringutulemuste põhjal liikumissimulatsioonid. Töö eesmärk on muuta linnaruum inimsõbralikumaks.

Kui siiani on Tallinnas pööratud enam tähelepanu autode liikumisele, siis nüüd on järg jalakäijate käes. Uuringu käigus on jälgitud inimeste reaalset liikumist tänaval ning loodud arvuti abil liikumisteede mudeleid.

EKA arhitektuuriteaduskonna vanemteadur Renee Puusepp selgitas "Aktuaalsele kaamerale", et neid simulatsioone saab kasutada linnaplaneerimisel, määrata ära lähtekohad ja sihtkohad ning on võimalik isegi määrata, kus on kool, kontor ja kodud. "Seejärel saabki vaadata, kuidas need liikumised tahaksid hakata tekkima ja kus on vaja rohkem tähelepanu tänavatele ja tänavate disainile pöörata."

Uuring näitab, et enamasti ei valita eesmärgile jõudmiseks mitte lühim, vaid turvalisem ja mugavam tee. Paljud jalakäijad on pigem nõus tegema suurema ringi, kui sukelduma Viru keskuse tunnelisse.

Kunstiakadeemia arhitektuuriosakonna uurimistöö ulatub läbi kuue semestri ning igas semestris uuritakse üht konkreetset teemat. Projekti on kaasatud ka Tallinna linn ning uurimistulemusi kasutatakse juba lähitulevikus pealinna tulevikustsenaariumide koostamisel.