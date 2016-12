Tulevane kultuuriaasta on pühendatud lastele ja noortele

Neljapäeval lõppes merekultuuriaasta ning kuulutati välja laste- ja noorte kultuuriaasta.

Tulevase kultuuriaasta tunnuslause on "Mina ka!". Tunnuslausest inspireerituna võib uuest aastast näha tänavapildis ja plakatitel erineva iseloomuga tegelasi ehk minakaid, kes lapsi kultuuri juurde meelitavad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuni 20. jaanuarini on avatud sündmuste ideekonkurss "50 ideed!", mis kutsub osalema lastele ja noortele suunatud projekte. Eelistatud on ideed, mille autorid või kaasautorid on lapsed ja noored.

Uut kultuuriaastat viib läbi Eesti lastekirjanduse keskus. Projektijuht Marju Kask selgitas, et üks suur sündmus järgmisel aastal on noorte laulu- ja tantsupidu. Samuti tähistatakse kõigis maakondades lastega Eesti 100. sünnipäeva.

"Loomulikult on järgmisel aastal väga tähtsal kohal 12. noorte laulu- ja tantsupidu. Juba see on kõnekas fakt, et ligi 40 000 noort vanuses 7 kuni 26 saavad sellest osa, publikus umbes 100 000 inimest ja veelgi enam ülekannete jälgijatena. Seekord on kõik osalejad sündinud vabas Eestis, mis on minu meelest ülioluline. Meie enda kõige suurem sündmus, mille me järgmisel aastal teeme, on Laste Vabariik. See on koostöös EV100-ga sündinud laste suurprojekt ja sellest saab elamustuur, mis järgmisel aastal maist septembrini rändab läbi kõik Eesti maakonnad ja tähistab koos kohalike lastega Eesti 100. sünnipäeva," rääkis Kask.