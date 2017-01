Muuseumid, teatrid ja kinod tõstsid uuest aastast hinda

Aasta algus tõi kaasa paari eurose piletihinna tõusu osades kultuuriasutustes. Hindu korrigeerisid enim muuseumid, aga ka mõned teatrid, samas suuremate kinode piletihinnad ei muutunud.

Eesti kunstimuuseum tõstis piletihindu kõigis oma viies filiaalis. Enim ehk kahe euro võrra tõusis piletihind Kumu kunstimuuseumis, kus täispilet maksab nüüd kaheksa eurot. Samas on säilinud ohtralt erinevaid soodustusi, teiste seas ka populaarne ühe euro kolmapäev, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me sõltume majanduskeskkonnast ja hindadest mis meil ümberringi on. Kõik muuseumid, ma arvan et kõik, saavad riigilt tegevustoetust, aga see ei kata kogu meie tegevust, eriti sisu tootmist. Meie puhul kõik näitused, trükised loengud jne on kaetud meie omatulu arvelt. Paraku omatulust kõige suurem protsent on piletitulu," ütles Eesti kunstimuuseumi juht Sirje Helme.

1. jaanuarist tõusid piletihinnad ühe euro võrra ka osades teatrites. Näiteks Viljandi Ugalas maksab kalleim pilet nüüd 16 eurot ja Eesti Draamateatris tuleb parimal kohal välja käia 19 eurot. Hinnatõus ühtlustab piletihindu erinevates teatrites. Tallinnas küünivad sõnateatri pääsmete hinnad 20 euroni. Teater NO99 korrigeeris hindu juba hooaja alguses.

"Teater NO99 piletihinnad jaanuarist ei tõuse. Me tegime mõni aeg tagasi piletihinna tõusu, aga enne seda me olime kuus aastat olnud samade hindadega, nii et me nüüd hooaja alguses tõstsime kahe euro võrra pileteid. On võimalus osta pilet kodulehelt ja seal registreerudes saab osta ikka sedasama hinda mis on olnud 2011 aastast," ütles NO99 tegevjuht Paul Aguraiuja.

2015. aastal teenisid Eesti teatrid oma etendustelt piletitulu kokku veidi üle kümne miljoni euro, mis moodustab teatrite kogutulust umbes viiendiku.