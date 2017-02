Riikliku teenemärgi saavad ka kümned kultuuriinimesed

President Kersti Kaljulaid annab tänavu riikliku teenetemärgi 113 inimesele, nende seas on kümneid kultuuriinimesi. Vaata nimekirja, kes kultuuritegelastest tunnustuse pälvivad.

Oma emotsioonidest rääkisid tunnustatud kultuuriinimesed "Aktuaalsele kaamerale". "Ma elan sellistes oludes ja ma teen teatrit nii nagu minu mõistus ja anne lubab. Ma ei tea, kas ta on kerge või raske. Ma tean seda, et ta on kirglik tegevus. Ma olen mitu korda mõelnud, kui ma lavastuse lõpetan ja olen täiesti tühi, ets ma ei taha ühtegi lavastust elus teha ja siis ma olen jälle esimeses proovis. Ma ei tea, mis see on, ma arvan, et see on miski sõltuvussuhe," ütles VAT teatri asutaja ja kunstiline juht Aare Toikka.

Sellest, kuidas vahel luua on raske, kõneles ka Valgetähe IV klassi teenetemärgiga pärjatud filmirežissöör Peeter Urbla. "Olla õnnelik, et su amet on sinu hobi ja hobi on sinu amet. Need raskused on sellised emotsionaalse inimese hetkelised üleelamised. Meeletu rõõm on siis, kui sa oled tüdinud, väsinud ja tead, et teed asja, mis sulle üle kõige meeldib ja järsku teistele ka meeldib. See on see kõige suurem tänu. Ja kui ise ka arvad ja endale meeldib, siis võid rahul olla," ütles Urbla.

Väga otsekohese publikuga on terve elu kokku puutunud lastekirjanik Olivia Saar, kes sai presidendilt Valgetähe V klassi ordeni. "Lapsed on väga tore publik. Lapsed on väga õiglane publik, seda on kohe näost näha või meeleolust tunda, kui lastele ei meeldi midagi, aga kui lapsi köidab, siis see on kõige lõbusam ja rõõmsam publik," tõdes Saar.

Vahel tuleb aga täiesti omaette nokitseda ja mitte end kunstivooludel lasta kaasa viia. Valgetähe IV klass ordeni saanud kunstnik Epp Maria Kokamägi kirjeldas, kuidas talle meeldib vaikselt oma vagu ajada ja kunstipõldu künda. "Emotsioon on kõige tähtsam minu loomingu juures. Tihtipeale ma märkan, et inimene lõpetab mu maali, sest tema räägib mu maali. Nii tihti on see nii olnud, juhib tähelepanu detailile või värvikooslusele ja ma vaatan, et ongi nii. Tihti mina oskan maalida ja vaataja oskab mulle rääkida, mida ma maalinud olen," lausus Kokamägi.

Valgetähe III klass

Lembit Ulfsak

näitleja

Valgetähe IV klass



Hiie Asser

keelekümbluse edendaja, koolijuht

Epp Maria Kokamägi

kunstnik

Ülle Kruus

kunstiajaloolane

Mare Kõiva

rahvaluuleteadlane

Riina Reinvelt

etnoloog

Aare Toikka

lavastaja

Indrek Treufeldt

teleajakirjanik

Peeter Urbla

filmirežissöör, kultuurielu edendaja

Raul Vaiksoo

arhitekt

Martin Veinmann

näitleja, pedagoog

Valgetähe V klass

Väino Aren

näitleja

Angela Arraste

tantsupedagoog

Aavi Dobrõš

ajaloo talletaja

Ivo Felt

filmiprodutsent

Igor Garšnek

helilooja, muusikapedagoog

Rein Grünbach

kunstiõpetaja

Johan Patrik Göransson

vaimulik, eestirootsi kultuuripärandi hoidja

Kaja Kärner

raadioajakirjanik

Ira Lember

kirjanik

Silja Lättemäe

ajakirjanik

Kadri Mälk

ehtekunstnik

Rein Purje

ajaloo talletaja

Evar Riitsaar

kunstnik, seto kultuuri edendaja

Ann Roos ja Ants Roos

laste omaloominguvõistluse "Steni muinasjutuvõistlus" korraldajad

Ülo Roos

ajaloo talletaja

Olivia Saar

lastekirjanik

Laine Sepp

muusikaõpetaja

Juhan Sihver

Eesti ringhäälingu ajaloo talletaja

Liivi Soova

käsitöö ja rahvakunsti edendaja

Toomas Mihkel Sõrra

eestluse hoidja Ameerika Ühendriikides

Tiiu Teesalu

ajaloo talletaja

Peeter Vähi

helilooja

Valgetähe medal

Tiina Kivikas

korrektor

Maarjamaa Risti III klass

Pär Anders Nuder

Eesti-Rootsi suhete edendaja

Tadahiko Yoshino

Eesti-Jaapani suhete edendaja

Maarjamaa Risti IV klass

Norbert Angermann

ajaloo-alase koostöö edendaja, Saksamaa

Bo Hugemark

Eesti-Rootsi suhete edendaja

Maarjamaa Risti V klass

Nils Riess

lavastaja, Eesti teatrielu edendaja, Ameerika Ühendriigid

Arvo Sulo Survo

soome-ugri kultuuri edendaja, Soome